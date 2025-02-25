Макрон обговорив підсумки візиту в США із Зеленським та Стармером

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно був із візитом у США для перемовин із американським главою Дональдом Трампом. Після цього він поговорив із британським премʼєром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у дописі в соцмережі Х.

Читайте також:

Пост Макрона. Фото: скріншот

Що відомо про результати зустрічі Макрона та Трампа

"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні", — написав Макрон.

Жодних деталей перемовин Макрон не надав.

Нагадаємо, що під час зустрічі Дональд Трамп не надто привітно зустрів Макрона та посадив політика трохи далі від столу.

Раніше Франція та Велика Британія розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту.

Також нагадаємо, що Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Політики обговорили низку питань, які стосуються нашої держави.