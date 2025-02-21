Макрон провів телефонну розмову із Зеленським 20 лютого

Президенти Франції та України. Ілюстраційне фото: Reuters

У четвер, 20 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили низку питань, що стосуються України.

Про це йдеться в пості французького президента в соцмережі Х.

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"Я знову поговорив телефоном із президентом Зеленським сьогодні ввечері — це вже вчетверте за минулий тиждень", — ідеться в повідомленні.

Також Макрон зазначив кілька ключових цілей, навіщо потрібна була ця розмова. Зокрема, для того:

щоб підбити підсумки всіх контактів, які він мав із європейськими партнерами та союзниками, які бажають працювати над міцним і довговічним миром для України, а також над зміцненням безпеки Європи;

щоб підготувати наступні кроки, зокрема, його поїздку до Вашингтона наступного тижня.

Пізніше, у вечірньому відеозверненні, Володимир Зеленський підтвердив розмову з Макроном.

"Говорив щойно з президентом Макроном — ми скоординували наші позиції, ми обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки", — повідомив президент.

Нагадаємо, що після другої зустрічі з лідерами ЄС, Макрон заявив, що Євросоюз продовжить зусилля зі встановлення миру, дотримуючись принципів залучення України та поваги до кордонів нашої країни.

Також ми писали, що наступного тижня президент Франції відвідає Вашингтон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Візит відбудеться в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення російсько-української війни.