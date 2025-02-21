Макрон провел телефонный разговор с Зеленским 20 февраля

Президенты Франции и Украины. Иллюстрационное фото: Reuters

В четвер, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся Украины.

Об этом говорится в посте французского президента в соцсети Х.

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"Я снова поговорил по телефону с президентом Зеленским сегодня вечером — это уже четвертый раз за прошедшую неделю", — говорится в сообщении.

Также Макрон отметил несколько ключевых целей, зачем нужен был этот разговор. В частности, для того:

чтобы подвести итоги всех контактов, которые у него были с европейскими партнерами и союзниками, желающими работать над прочным и долговечным миром для Украины, а также над укреплением безопасности Европы;

чтобы подготовить следующие шаги, в частности, его поездку в Вашингтон на следующей неделе.

Позже, в вечернем видеообращении, Владимир Зеленский подтвердил разговор с Макроном.

"Говорил только что с Президентом Макроном — мы скоординировали наши позиции, мы обсудили дальнейшие шаги, и в частности взгляды на гарантии безопасности", — сообщил президент.

Напомним, что после второй встречи с лидерами ЕС, Макрон заявил, что Евросоюз продолжит усилия по установлению мира, придерживаясь принципов привлечения Украины и уважения к границам нашей страны.

Также мы писали, что на следующей неделе президент Франции посетит Вашингтон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Визит состоится в рамках других встреч, направленных на прекращение российско-украинской войны.