Макрон и Страмер посетят США - цель

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон. Это произойдет на следующей неделе в рамках других встреч, направленных на прекращение войны России в Украине.

Об этом заявил в среду советник США по национальной безопасности Майк Вальц, передает Reuters.

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На встрече также будет подниматься тема достижения мира в Украине.

Отвечая на вопрос о шансах достичь мирное соглашение между Россией и Украиной, Вальц сказал в интервью Fox News: "Мы взаимодействуем со всех сторон, а затем следующим шагом будет направление технических команд, чтобы начать говорить больше деталей".

Напомним, что сегодня, 19 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже встречу с мировыми лидерами. Высокопоставленные гости обсуждали вопросы безопасности Украины и Европы.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на приглашение французского лидера и сделал заявление.