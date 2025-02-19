Макрон та Страмер відвідають США - мета

Макрон та Страмер відвідають Вашингтон — яка мета
Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон. Це станеться наступного тижня в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.
Про це заявив у середу радник США з національної безпеки Майк Вальц, передає Reuters.
Що відомо про візит Стармера та Макрона до США
На зустрічі також буде підійматися тема досягнення мира в Україні.
Відповідаючи на запитання про шанси досягти мирної угоди між Росією та Україною, Вальц сказав в інтерв’ю Fox News: "Ми взаємодіємо з усіх сторін, а потім наступним кроком буде направлення технічних команд, щоб почати говорити більше деталей".
Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, президент Франції Емманюель Макрон провів у Парижі зустріч зі світовими лідерами. Високопоставлені гості обговорювали питання безпеки України та Європи.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на запрошення французького лідера та зробив заяву.
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