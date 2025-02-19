Встреча Макрона с партнерами - что известно

Эммануэль Макрон на встрече с партнерами. Фото: Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон после второй встречи с лидерами ЕС заявил, что Евросоюз продолжит усилия по установлению мира, придерживаясь принципов привлечения Украины и уважения к ее правам. Он также подчеркнул, что мир должен быть устойчивым и долговременным.

Об этом Макрон написал в соцсети Х.

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Пост Макрона. Фото: скриншот

Что известно о результатах встречи Макрона с партнерами

"Я только что имел еще один долгий разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Желаем крепкого и прочного мира в Украине", — пишет он.

По словам Макрона, партнеры продолжают поддерживать Украину и берут на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе.

"Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", — заявил он по завершению встречи с лидерами.

Макрон заверил, что лидеры ЕС "разделяют цель, которая также является целью президента Дональда Трампа, чтобы положить конец захватнической войне, которую Россия вела почти три года".

Макрон подчеркнул, что лидеры ЕС единодушно поддерживают необходимость усиления расходов и возможностей в сфере обороны и безопасности как для Европы в целом, так и для каждой отдельной страны.

"Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", — заверил он.

Напомним, что уже скоро Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон в рамках других встреч, направленных на прекращение войны России в Украине.

Ранее Макрон уже инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже.