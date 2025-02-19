Зустріч Макрона з партнерами - що відомо

Емманюель Макрон на зустрічі з партнерами. Фото: Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру, дотримуючись принципів залучення України та поваги до її прав. Він також наголосив, що мир має бути стійким і довготривалим.

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

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Пост Макрона. Фото: скріншот

Що відомо про результати зустрічі Макрона з партнерами

"Я щойно мав ще одну довгу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Бажаємо міцного і сталого миру в Україні", — пише він.

За словами Макрона, партнери продовжують підтримувати Україну та беруть на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі.

"Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", — заявив він по завершенню зустрічі з лідерами.

Макрон запевнив, що лідери ЄС "поділяють мету, яка також є метою президента Дональда Трампа, щоб покласти край загарбницькій війні, яку Росія вела майже три роки".

Макрон підкреслив, що лідери ЄС одностайно підтримують необхідність посилення витрат і можливостей у сфері оборони та безпеки як для Європи в цілому, так і для кожної окремої країни.

"Рішення будуть прийняті в найближчі дні та тижні", — запевнив він.

Нагадаємо, що вже скоро Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Раніше Макрон вже ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі.