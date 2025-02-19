Зустріч Макрона з партнерами - що відомо

Макрон підбив підсумки другої зустрічі з партнерами щодо України
Президент Франції Емманюель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру, дотримуючись принципів залучення України та поваги до її прав. Він також наголосив, що мир має бути стійким і довготривалим.
Про це Макрон написав у соцмережі Х.
Що відомо про результати зустрічі Макрона з партнерами
"Я щойно мав ще одну довгу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Бажаємо міцного і сталого миру в Україні", — пише він.
За словами Макрона, партнери продовжують підтримувати Україну та беруть на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі.
"Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", — заявив він по завершенню зустрічі з лідерами.
Макрон запевнив, що лідери ЄС "поділяють мету, яка також є метою президента Дональда Трампа, щоб покласти край загарбницькій війні, яку Росія вела майже три роки".
Макрон підкреслив, що лідери ЄС одностайно підтримують необхідність посилення витрат і можливостей у сфері оборони та безпеки як для Європи в цілому, так і для кожної окремої країни.
"Рішення будуть прийняті в найближчі дні та тижні", — запевнив він.
Нагадаємо, що вже скоро Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.
Раніше Макрон вже ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі.
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