Президент Макрон повідомив, коли може настати перемир'я в Україні

Емманюель Макрон. Фото: Point

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемир'я в Україні може настати протягом найближчих кількох тижнів. Це може стати першим кроком на шляху до повноцінного мирного врегулювання.

Про це Макрон повідомив в інтерв'ю Fox News у вівторок, 25 лютого.

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Під час розмови з журналістом Макрон сказав, що потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні.

"Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною", — зазначив Макрон.

При цьому французький лідер додав, що угода може бути досягнута вже найближчими тижнями.

Що сказав Трамп

Під час зустрічі з Макроном президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можна припинити за кілька тижнів, якщо всі "будуть розумними".

"Я думаю, що війна може закінчитися скоро, за кілька тижнів", — сказав американський лідер.

Трамп звернувся з цим запитанням до президента Франції та, випередивши його відповідь, сказав: "Я думаю, що ми можемо покінчити з цим за кілька тижнів, якщо ми будемо розумними".

Раніше Франція та Велика Британія розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту.

Також нагадаємо, що Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Політики обговорили низку питань, які стосуються нашої держави.