Франція і Велика Британія пропонують гарантії безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Франція та Велика Британія розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції в Білому домі, передають Новини.LIVE.

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У рамках цієї ініціативи до України можуть бути направлені французькі та британські військові.

Важливо зазначити, що їхня роль не полягає у безпосередньому перебуванні на лінії фронту, а передбачає присутність в Україні "як гарантію" безпеки, підкреслив Макрон.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для України немає кращого гаранту безпеки, ніж НАТО.

Також Дуда закликав партнерів України посилити тиск на Путіна. За його словами, це може спонукати російського диктатора сісти за стіл переговорів.