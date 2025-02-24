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Макрон заявил о гарантиях безопасности для Украины от партнеров

24 февраля 2025 20:35
Анастасия Писаненко - редактор
Франция и Великобритания предлагают гарантии безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
Анастасия Писаненко - редактор

Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Белом доме, передают Новини.LIVE.

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В рамках этой инициативы в Украину могут быть направлены французские и британские военные.

Важно отметить, что их роль не заключается в непосредственном пребывании на линии фронта, а предусматривает присутствие в Украине "как гарантию" безопасности, подчеркнул Макрон.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что для Украины нет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО.

Также Дуда призвал партнеров Украины усилить давление на Путина. По его словам, это может побудить российского диктатора сесть за стол переговоров.

Франция Эммануэль Макрон военная помощь Великобритания война в Украине
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