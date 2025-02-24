Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Белом доме, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Франция и Великобритания предлагают гарантии безопасности для Украины

В рамках этой инициативы в Украину могут быть направлены французские и британские военные.

Важно отметить, что их роль не заключается в непосредственном пребывании на линии фронта, а предусматривает присутствие в Украине "как гарантию" безопасности, подчеркнул Макрон.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что для Украины нет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО.

Также Дуда призвал партнеров Украины усилить давление на Путина. По его словам, это может побудить российского диктатора сесть за стол переговоров.