Дуда пояснив, що лише НАТО буде надійною гарантією безпеки для України

Анджуй Дуда. Фото: ArmyInform

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що для України нема кращого гаранту безпеки, ніж НАТО. Він також нагадав, що Альянс не буде достатньо сильним без європейських країн.

Про це Дуда сказав під час саміту "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"Не буде кращої кращого гаранту безпеки, ніж НАТО. Зі США, як одним із ключових членів. Ми не забуваємо той факт, що не буде сильного НАТО без сильної Європи", — Зазначив Дуда.

Польський лідер нагадав, що минулого року він пропонував країнам НАТО підвищити витрати на оборону принаймні до 3% ВВП. За його словами, лише потужна у військовому плані Європа може надати Україні надійні безпекові гарантії.

"В цей день, коли ми згадуємо про повномасштабне вторгнення, я маю наголосити, що всі ми хочемо миру. Але мир має бути справедливим, довготривалим та заснований на гарантіях безпеки, більше того Україна має бути представлена від самого початку в офіційних переговорах", — сказав Дуда.

Він попередив, що в іншому випадку недовготривалий мир знову перейде у війну, яка може виявитися ще більш кривавою.

Раніше Дуда зустрівся з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах. Він заявив, що Україна "не переживе" війну без американської підтримки.

Також Дуда закликав партнерів України посилити тиск на Путіна. За його словами, це може спонукати російського диктатора сісти за стіл переговорів.