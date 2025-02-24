Дуда объяснил, что только НАТО будет надежной гарантией безопасности для Украины

Анжей Дуда. Фото: ArmyInform

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что для Украины нет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО. Он также напомнил, что Альянс не будет достаточно сильным без европейских стран.

Об этом Дуда сказал во время саммита "Підтримуй Україну" в понедельник, 24 февраля.

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"Не будет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО. С США, как одним из ключевых членов. Мы не забываем тот факт, что не будет сильного НАТО без сильной Европы", — отметил Дуда.

Польский лидер напомнил, что в прошлом году он предлагал странам НАТО повысить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. По его словам, только мощная в военном плане Европа может предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

"В этот день, когда мы вспоминаем о полномасштабном вторжении, я должен подчеркнуть, что все мы хотим мира. Но мир должен быть справедливым, долговременным и основан на гарантиях безопасности, более того Украина должна быть представлена с самого начала в официальных переговорах", — сказал Дуда.

Он предупредил, что в противном случае недолговременный мир снова перейдет в войну, которая может оказаться еще более кровавой.

Ранее Дуда встретился с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах. Он заявил, что Украина "не переживет" войну без американской поддержки.

Также Дуда призвал партнеров Украины усилить давление на Путина. По его словам, это может побудить российского диктатора сесть за стол переговоров.