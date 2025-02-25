Президент Макрон сообщил, когда может наступить перемирие в Украине

Эмманюэль Макрон. Фото: Point

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перемирие в Украине может наступить в течение ближайших нескольких недель. Это может стать первым шагом на пути к полноценному мирному урегулированию.

Об этом Макрон сообщил в интервью Fox News во вторник, 25 февраля.

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Во время разговора с журналистом Макрон сказал, что потенциальное перемирие должно стать первым шагом в процессе мирного урегулирования войны в Украине.

"Схема должна быть такой: переговоры между США и Россией, а также между США и Украиной", — отметил Макрон.

При этом французский лидер добавил, что соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.

Что сказал Трамп

Во время встречи с Макроном президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно прекратить за несколько недель, если все "будут умными".

"Я думаю, что война может закончиться скоро, за несколько недель", — сказал американский лидер.

Трамп обратился с этим вопросом к президенту Франции и, опередив его ответ, сказал: "Я думаю, что мы можем покончить с этим за несколько недель, если мы будем умными".

Ранее Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.

Также напомним, что Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов, которые касаются нашего государства.