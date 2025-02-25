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Трамп публічно принизив Макрона під час зустрічі G7

25 лютого 2025 12:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп принизив Макрона — скандал у Білому домі
Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон опинився в неприємній ситуації під час відеозустрічі лідерів G7, присвяченої третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент США Дональд Трамп не надто привітно зустрів його та посадив політика трохи далі від столу. 

Про це повідомляє Express.

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Кадри, які поширили світові ЗМІ, показали, як Макрон сидів на краю столу в Овальному кабінеті поруч із Дональдом Трампом. Тоді як президент США займав центральне місце у великому шкіряному кріслі, Макрон виглядав помітно скуто, сидячи праворуч. Ліворуч від Трампа розташувався віце-президент Джей Ді Венс, який невимушено розставив ноги, демонструючи абсолютний спокій.

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Дональд Трамп сидить з Еммануелем Макроном та Джей Ді Венсом. Фото: скриншот

Також у ЗМІ зазначили, що під час прибуття Еммануеля Макрона до Білого дому його навіть не привітав господар резиденції. Дональд Трамп доручив це завдання керівнику протоколу Моніці Кроулі, демонстративно проігнорувавши французького лідера.

Журналісти зазначили, що діалог між політиками загострився ще більше під час дискусії про війну в Україні через вимогу американського президента передати Україні мінеральні ресурси. Макрон відкрито заперечив такій пропозиції.

Нагадаємо, Еммануель Макрон назвав умови для відправлення миротворців до України.

Також французький президент озвучив нові терміни, коли в Україні може настати мир

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