Макрон пояснив, що для відправки миротворців в Україну необхідна підтримка США

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що багато європейських країн готові закріпити мирний договір між Україною і Росією своїми миротворчими контингентами. Проте для цього їм потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю Fox News.

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Макрон розповів, що тема миротворців була важливою під час його розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми готові понести чесну частку тягаря. Це в Європі, ми в це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО, багато з них готові бути частиною такої угоди, таких гарантій безпеки. Але всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США у випадку, якщо Росія порушить умови договору", — зазначив він.

Макрон додав, що деталі такої підтримки з боку США є предметом обговорень.

"Якщо буде на це згода України, адже це її суверенітет. Якщо буде згода європейців, адже це європейська безпека. Якщо буде згода США забезпечити цю солідарність, надати підтримку — думаю, у нас буде угода", — заявив Макрон.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту.

Раніше Макрон також заявив, що перемир'я в Україні може настати протягом найближчих кількох тижнів. Це може стати першим кроком на шляху до повноцінного мирного врегулювання.