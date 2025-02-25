Макрон объяснил, что для отправки миротворцев в Украину необходима поддержка США

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что многие европейские страны готовы закрепить мирный договор между Украиной и Россией своими миротворческими контингентами. Однако для этого им нужна поддержка Соединенных Штатов.

Об этом Макрон сказал в интервью Fox News.

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Макрон рассказал, что тема миротворцев была важной во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы понести честную долю бремени. Это в Европе, мы в это вовлечены. Я говорил с 30 лидерами ЕС и НАТО, многие из них готовы быть частью такого соглашения, таких гарантий безопасности. Но все они хотели бы иметь сообщение солидарности со стороны США в случае, если Россия нарушит условия договора", — отметил он.

Макрон добавил, что детали такой поддержки со стороны США являются предметом обсуждений.

"Если будет на это согласие Украины, ведь это ее суверенитет. Если будет согласие европейцев, ведь это европейская безопасность. Если будет согласие США обеспечить эту солидарность, оказать поддержку — думаю, у нас будет соглашение", — заявил Макрон.

Напомним, что Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.

Ранее Макрон также заявил, что перемирие в Украине может наступить в течение ближайших нескольких недель. Это может стать первым шагом на пути к полноценному мирному урегулированию.