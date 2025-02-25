Трамп унизил Макрона — скандал в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в неприятной ситуации во время видеовстречи лидеров G7, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Дональд Трамп не слишком приветливо встретил его и посадил политика чуть дальше от стола.

Об этом сообщает Express.

Читайте также:

Трамп неприветливо повел себя с Макроном

Кадры, которые распространили мировые СМИ, показали, как Макрон сидел на краю стола в Овальном кабинете рядом с Дональдом Трампом. В то время как президент США занимал центральное место в большом кожаном кресле, Макрон выглядел заметно скованно, сидя справа. Слева от Трампа расположился вице-президент Джей Ди Вэнс, который непринужденно расставил ноги, демонстрируя абсолютное спокойствие.

Дональд Трамп сидит с Эммануэлем Макроном и Джей Ди Вэнсом. Фото: скриншот

Также в СМИ отметили, что во время прибытия Эммануэля Макрона в Белый дом его даже не поприветствовал хозяин резиденции. Дональд Трамп поручил эту задачу руководителю протокола Монике Кроули, демонстративно проигнорировав французского лидера.

Журналисты отметили, что диалог между политиками обострился еще больше во время дискуссии о войне в Украине из-за требования американского президента передать Украине минеральные ресурсы. Макрон открыто возразил такому предложению.

Напомним, Эммануэль Макрон назвал условия для отправки миротворцев в Украину.

Также французский президент озвучил новые сроки, когда в Украине может наступить мир.