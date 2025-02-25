Макрон обсудил итоги визита в США с Зеленским и Стармером

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно был с визитом в США для переговоров с американским главой Дональдом Трампом. После этого он поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в посте в соцсети Х.

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Что известно о результатах встречи Макрона и Трампа

"Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине", — написал Макрон.

Никаких деталей переговоров Макрон не предоставил.

Напомним, что во время встречи Дональд Трамп не слишком приветливо встретил Макрона и посадил политика чуть дальше от стола.

Ранее Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.

Также напомним, что Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов, которые касаются нашего государства.