Макрон обсудил итоги визита в США с Зеленским и Стармером
Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно был с визитом в США для переговоров с американским главой Дональдом Трампом. После этого он поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в посте в соцсети Х.
Что известно о результатах встречи Макрона и Трампа
"Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине", — написал Макрон.
Никаких деталей переговоров Макрон не предоставил.
Напомним, что во время встречи Дональд Трамп не слишком приветливо встретил Макрона и посадил политика чуть дальше от стола.
Ранее Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.
Также напомним, что Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов, которые касаются нашего государства.
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