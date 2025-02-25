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Зеленський поїде до США для підписання угоди про копалини, — ЗМІ

25 лютого 2025 21:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський найближчим часом поїде до США для підписання угоди, — FT
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна та Сполучені Штати Америки погодили умови угоди про рідкісні земельні ресурси. Президент України Володимир Зеленський найближчими днями може приїхати до Білого дому для церемонії підписання.

Про це пише Financial Times у вівторок, 25 лютого.

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У матеріалі йдеться, що за словами українських чиновників, угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ.

Також там висловили сподівання, що Зеленський найближчими тижнями відвідає Білий дім для церемонії підписання угоди з Трампом.

Водночас відомо, що з документа прибрали суму фонду в 500 мільярдів доларів, а сам фонд буде отримувати 50% доходів з природних ресурсів для реінвестування в економіку України.

Суспільне з посиланням на власні джерела повідомляє, що питання гарантій безпеки не включено до угоди — воно обговорюватиметься окремо, ймовірно, під час зустрічі Трампа та Зеленського.

Раніше Financial Times писало, що оновлена угода не містить жодних гарантій безпеки для України. 

А колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон бачив текст угоди та зазначив, що оновлена версія зобов'язує США підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну.

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