Зеленский в ближайшее время поедет в США для подписания соглашения, — FT

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали условия соглашения о редких земельных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может приехать в Белый дом для церемонии подписания.

Об этом пишет Financial Times во вторник, 25 февраля.

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В материале говорится, что по словам украинских чиновников, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел.

Также там выразили надежду, что Зеленский в ближайшие недели посетит Белый дом для церемонии подписания соглашения с Трампом.

В то же время известно, что из документа убрали сумму фонда в 500 миллиардов долларов, а сам фонд будет получать 50% доходов с природных ресурсов для реинвестирования в экономику Украины.

Суспільне со ссылкой на собственные источники сообщает, что вопрос гарантий безопасности не включен в соглашение — он будет обсуждаться отдельно, вероятно, во время встречи Трампа и Зеленского.

Ранее Financial Times писало, что обновленное соглашение не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон видел текст соглашения и отметил, что обновленная версия обязывает США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину.