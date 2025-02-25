Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский поедет в США для подписания сделки об ископаемых, — СМИ arrow

Зеленский поедет в США для подписания сделки об ископаемых, — СМИ

25 февраля 2025 21:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский в ближайшее время поедет в США для подписания соглашения, — FT
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали условия соглашения о редких земельных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может приехать в Белый дом для церемонии подписания.

Об этом пишет Financial Times во вторник, 25 февраля.

Читайте также:

Соглашение о полезных ископаемых

В материале говорится, что по словам украинских чиновников, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел.

Также там выразили надежду, что Зеленский в ближайшие недели посетит Белый дом для церемонии подписания соглашения с Трампом.

В то же время известно, что из документа убрали сумму фонда в 500 миллиардов долларов, а сам фонд будет получать 50% доходов с природных ресурсов для реинвестирования в экономику Украины.

Суспільне со ссылкой на собственные источники сообщает, что вопрос гарантий безопасности не включен в соглашение — он будет обсуждаться отдельно, вероятно, во время встречи Трампа и Зеленского.

Ранее Financial Times писало, что обновленное соглашение не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон видел текст соглашения и отметил, что обновленная версия обязывает США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп соглашение полезные ископаемые
Реклама
Реклама
Реклама