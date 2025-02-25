Борис Джонсон підтримав угоду США щодо копалин України

Борис Джонсон. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Колишній премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон підтримав угоду лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Йдеться про корисні копалини України.

Про це повідомляє Politico.

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Джонсон зазначив, що бачив останній проєкт документа. На його думку, угода більш сприятлива, ніж перший варіант.

Експремʼєр Британії порівняв запропоновану угоду з американським ленд-лізом, який був впроваджений для підтримки союзників у часи Другої світової війни.

"Так, це грабіжництво, якщо дивитися з одного боку, але таким самим був ленд-ліз у 1941 році. Я дійсно вважаю, що нам потрібно пройти через цей етап, визнати, чим насправді є ця угода", — наголосив він.

За його словами, наразі угода зобов'язує США підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну.

Нагадаємо, Джонсон прокоментував реакцію Європи на висловлювання Трампа, зазначивши, що російський диктатор Володимир Путін спостерігає за метушнею й отримує задоволення від цього.

Також The New York Times писало, що наразі США та Україна перебувають на останньому етапі укладання угоди щодо корисних копалин. Проте в документі не міститься жодних гарантій безпеки.