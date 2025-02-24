Джонсон прокоментував дії Дональда Трампа щодо України

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон прокоментував дії Сполучених Штатів Америки щодо України. За його словами, лідер Штатів Дональд Трамп стає на кремлівські наративи.

Про це Борис Джонсон розповів під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Експремʼєр Британії висловився про угоду щодо мінералів. За його словами, Трамп хоче показати скептичність республіканців до України, але стає на кремлівські наративи.

Джонсон назвав "оборудкою" документ, який пропонують Сполучені Штати для України. Він вважає, що цією угодою США прагнуть все поділити на "чорне та біле".

"Жодної копійки не має піти на той Фонд, який вони пропонують створити спільно з Україною. Тут дуже велика ціна питання", — зазначив експремʼєр Британії.

Нагадаємо, 24 лютого Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Він висловив переконання, що Україна має яскраве майбутнє.

Також Джонсон висловив свою думку щодо заяви Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського та потребу в проведенні виборів.