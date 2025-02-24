Джонсон прокомментировал действия Дональда Трампа в отношении Украины

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Бывший премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал действия Соединенных Штатов Америки в отношении Украины. По его словам, лидер Штатов Дональд Трамп становится на кремлевские нарративы.

Об этом Борис Джонсон рассказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Экс-премьер Британии высказался о сделке по минералам. По его словам, Трамп хочет показать скептичность республиканцев к Украине, но становится на кремлевские нарративы.

Джонсон назвал "сделкой" документ, который предлагают Соединенные Штаты для Украины. Он считает, что этим соглашением США стремятся все поделить на "черное и белое".

"Ни одной копейки не должно пойти на тот Фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса", — отметил экс-премьер Британии.

Напомним, 24 февраля Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Он выразил убеждение, что Украина имеет яркое будущее.

Также Джонсон высказал свое мнение относительно заявления Трампа о якобы низком рейтинге Владимира Зеленского и необходимости проведения выборов.