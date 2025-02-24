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Борис Джонсон приїхав до Києва на третю річницю війни

24 лютого 2025 11:15
Карина Приходько - Редактор
Борис Джонсон 24 лютого прибув до Києва на третю річницю війни
Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Карина Приходько - Редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 лютого прибув з візитом до Києва. Він висловив впевненість, що Україна матиме велике майбутнє. 

Про це Борис Джонсон повідомив у X (Twitter). 

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"Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни", — написав Джонсон. 

Він закликав людей зберігати холодний розум і дивитися на факти подальшої підтримки США Україною під керівництвом Дональда Трампа. Експрем'єр переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна суверенна та незалежна нація. 

Борис Джонсон в Києві 24 лютого
Скриншот допису Бориса Джонсона

Нагадаємо, 24 лютого до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта. 

Незадовго на столичному вокзалі українська делегація зустріла президентів Латвії та Литви, а також прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади. 

А третім потягом до України прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. 

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