Борис Джонсон 24 лютого прибув до Києва на третю річницю війни

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 лютого прибув з візитом до Києва. Він висловив впевненість, що Україна матиме велике майбутнє.

Про це Борис Джонсон повідомив у X (Twitter).

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'All the language that we are hearing about Ukraine being responsible for the war, you might as well say the swimmers are responsible for attacking the shark in Jaws'



On #BBCBreakfast former Prime Minister Boris Johnson was in Kyiv, three years after the Russian launched a… pic.twitter.com/wDSp45ufBR — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 24, 2025

Візит Бориса Джонсона в Україну

"Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни", — написав Джонсон.

Він закликав людей зберігати холодний розум і дивитися на факти подальшої підтримки США Україною під керівництвом Дональда Трампа. Експрем'єр переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна суверенна та незалежна нація.

Скриншот допису Бориса Джонсона

Нагадаємо, 24 лютого до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Незадовго на столичному вокзалі українська делегація зустріла президентів Латвії та Литви, а також прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.

А третім потягом до України прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.