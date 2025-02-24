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Борис Джонсон приехал в Киев на третью годовщину войны

24 февраля 2025 11:15
Карина Приходько - Редактор
Борис Джонсон 24 февраля прибыл в Киев на третью годовщину войны
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Карина Приходько - Редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля прибыл с визитом в Киев. Он выразил уверенность, что у Украины будет большое будущее.

Об этом Борис Джонсон сообщил в X (Twitter).

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"Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве, в третью годовщину вторжения Путина. Я приветствую неизменный героизм украинского народа в противостоянии мерзкому акту неспровоцированной агрессии и категорически отвергаю странную ложь, которая сейчас распространяется о происхождении той войны", — написал Джонсон.

Он призвал людей сохранять холодный рассудок и смотреть на факты дальнейшей поддержки США Украиной под руководством Дональда Трампа. Экс-премьер убежден, что Украина будет иметь большое будущее как свободная суверенная и независимая нация.

Борис Джонсон в Києві 24 лютого
Скриншот сообщения Бориса Джонсона

Напомним, 24 февраля в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Незадолго на столичном вокзале украинская делегация встретила президентов Латвии и Литвы, а также премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.

А третьим поездом в Украину прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

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