Борис Джонсон 24 февраля прибыл в Киев на третью годовщину войны

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля прибыл с визитом в Киев. Он выразил уверенность, что у Украины будет большое будущее.

Об этом Борис Джонсон сообщил в X (Twitter).

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'Весь язык, который мы слышим о том, что Украина ответственна за войну, с таким же успехом можно сказать, что пловцы ответственны за нападение акулы в "Челюстях".



В эфире #BBCBreakfast бывший премьер-министр Борис Джонсон оказался в Киеве, спустя три года после того, как Россия запустила... pic.twitter.com/wDSp45ufBR - BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 24 февраля 2025 г.

Визит Бориса Джонсона в Украину

"Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве, в третью годовщину вторжения Путина. Я приветствую неизменный героизм украинского народа в противостоянии мерзкому акту неспровоцированной агрессии и категорически отвергаю странную ложь, которая сейчас распространяется о происхождении той войны", — написал Джонсон.

Он призвал людей сохранять холодный рассудок и смотреть на факты дальнейшей поддержки США Украиной под руководством Дональда Трампа. Экс-премьер убежден, что Украина будет иметь большое будущее как свободная суверенная и независимая нация.

Скриншот сообщения Бориса Джонсона

Напомним, 24 февраля в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Незадолго на столичном вокзале украинская делегация встретила президентов Латвии и Литвы, а также премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.

А третьим поездом в Украину прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.