Борис Джонсон поддержал соглашение США по ископаемым Украины

Борис Джонсон. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержал соглашение лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Речь идет о полезных ископаемых Украины.

Об этом сообщает Politico.

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Джонсон отметил, что видел последний проект документа. По его мнению, соглашение более благоприятное, чем первый вариант.

Экс-премьер Британии сравнил предложенное соглашение с американским ленд-лизом, который был внедрен для поддержки союзников во времена Второй мировой войны.

"Да, это грабеж, если смотреть с одной стороны, но таким же был ленд-лиз в 1941 году. Я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, признать, чем на самом деле является это соглашение", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас соглашение обязывает США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину.

Напомним, Джонсон прокомментировал реакцию Европы на высказывания Трампа, отметив, что российский диктатор Владимир Путин наблюдает за суматохой и получает удовольствие от этого.

Также The New York Times писало, что сейчас США и Украина находятся на последнем этапе заключения соглашения по полезным ископаемым. Однако в документе не содержится никаких гарантий безопасности.