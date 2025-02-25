Борис Джонсон поддержал соглашение США по ископаемым Украины

Соглашение США об ископаемых — Джонсон поддержал Трампа
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержал соглашение лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Речь идет о полезных ископаемых Украины.
Об этом сообщает Politico.
Соглашение об ископаемых
Джонсон отметил, что видел последний проект документа. По его мнению, соглашение более благоприятное, чем первый вариант.
Экс-премьер Британии сравнил предложенное соглашение с американским ленд-лизом, который был внедрен для поддержки союзников во времена Второй мировой войны.
"Да, это грабеж, если смотреть с одной стороны, но таким же был ленд-лиз в 1941 году. Я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, признать, чем на самом деле является это соглашение", — подчеркнул он.
По его словам, сейчас соглашение обязывает США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину.
Напомним, Джонсон прокомментировал реакцию Европы на высказывания Трампа, отметив, что российский диктатор Владимир Путин наблюдает за суматохой и получает удовольствие от этого.
Также The New York Times писало, что сейчас США и Украина находятся на последнем этапе заключения соглашения по полезным ископаемым. Однако в документе не содержится никаких гарантий безопасности.
Читайте Новини.LIVE!