Борис Джонсон прокоментував реакцію Європи на заяви Трампа

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон висловився щодо реакції Європи після заяв лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, російський диктатор Володимир Путін дивиться, як країни "метушаться" та радіє.

Про це Борис Джонсон сказав під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Джонсон наголосив, чим більше реакцій на скандальні заяви Трампа, тим більше це "на руку Кремлю".

Крім того, експремʼєр Британії підтримав введення іноземних військ в Україну.

"Ось, що Україна, сподіваюся, зробить — запросить війська Британії, Франції та інших європейських країн для створення стримуючих сил в Україні після миру. І причина, чому Україна має це зробити, а Британія та інші країни погодитися, — саме в тому, що цього не хоче Путін", — зазначив Джонсон.

Нагадаємо, 24 лютого Джонсон зазначив, що Трамп намагається показати скептичність республіканців до України, однак стає на наративи Кремля.

Також Джонсон повідомив, що президент США не виступає проти введення миротворців в Україну. Він закликав реалізувати таку ініціативу.