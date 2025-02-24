Борис Джонсон прокомментировал реакцию Европы на заявления Трампа

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался о реакции Европы после заявлений лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, российский диктатор Владимир Путин смотрит, как страны "суетятся" и радуется.

Об этом Борис Джонсон сказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Джонсон подчеркнул, чем больше реакций на скандальные заявления Трампа, тем больше это "на руку Кремлю".

Кроме того, экс-премьер Британии поддержал введение иностранных войск в Украину.

"Вот, что Украина, надеюсь, сделает — пригласит войска Британии, Франции и других европейских стран для создания сдерживающих сил в Украине после мира. И причина, почему Украина должна это сделать, а Британия и другие страны согласиться, — именно в том, что этого не хочет Путин", — отметил Джонсон.

Напомним, 24 февраля Джонсон отметил, что Трамп пытается показать скептичность республиканцев к Украине, однако становится на нарративы Кремля.

Также Джонсон сообщил, что президент США не выступает против введения миротворцев в Украину. Он призвал реализовать такую инициативу.