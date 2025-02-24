Борис Джонсон прокомментировал реакцию Европы на заявления Трампа

Джонсон высказался о реакции Европы после заявлений Трампа
Бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался о реакции Европы после заявлений лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, российский диктатор Владимир Путин смотрит, как страны "суетятся" и радуется.
Об этом Борис Джонсон сказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.
Реакция Европы на заявления Трампа
Джонсон подчеркнул, чем больше реакций на скандальные заявления Трампа, тем больше это "на руку Кремлю".
Кроме того, экс-премьер Британии поддержал введение иностранных войск в Украину.
"Вот, что Украина, надеюсь, сделает — пригласит войска Британии, Франции и других европейских стран для создания сдерживающих сил в Украине после мира. И причина, почему Украина должна это сделать, а Британия и другие страны согласиться, — именно в том, что этого не хочет Путин", — отметил Джонсон.
Напомним, 24 февраля Джонсон отметил, что Трамп пытается показать скептичность республиканцев к Украине, однако становится на нарративы Кремля.
Также Джонсон сообщил, что президент США не выступает против введения миротворцев в Украину. Он призвал реализовать такую инициативу.
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