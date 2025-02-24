Борис Джонсон висловився про миротворців в Україні та позицію Трампа

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не проти миротворців в Україні. Він закликав долучити це до позиції Франції та зробити це.

Про це Борис Джонсон розповів під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Джонсон підкреслив, що Трамп своїми коментарями прагне збільшити участь європейських країн у підтримці України.

За його словами, важливо бути реалістами — враховувати заяви Трампа, але при цьому розробляти власні стратегії.

"Американці, говорячи про Україну, все малюють у "чорно-білому" кольорі. Не можна так робити. Це має бути суверенна країна, віддана справі приєднання до НАТО. Думаю, Путін зрештою програє, а Україна переможе", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, Джонсон наголосив, що Трамп хоче показати скептичність республіканців до України, але стає на кремлівські наративи.

Також Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки від США, які повинні бути закріплені в угоді.