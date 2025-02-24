Борис Джонсон высказался о миротворцах в Украине и позиции Трампа

Борис Джонсон. Фото: скриншот

Бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не против миротворцев в Украине. Он призвал приобщить это к позиции Франции и сделать это.

Об этом Борис Джонсон рассказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Джонсон подчеркнул, что Трамп своими комментариями стремится увеличить участие европейских стран в поддержке Украины.

По его словам, важно быть реалистами — учитывать заявления Трампа, но при этом разрабатывать собственные стратегии.

"Американцы, говоря об Украине, все рисуют в "черно-белом" цвете. Нельзя так делать. Это должна быть суверенная страна, преданная делу присоединения к НАТО. Думаю, Путин в конце концов проиграет, а Украина победит", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, Джонсон отметил, что Трамп хочет показать скептичность республиканцев к Украине, но становится на кремлевские нарративы.

Также Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США, которые должны быть закреплены в соглашении.