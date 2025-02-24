Війська Британії в Україні — Кір Стармер заявив про готовність

Кір Стармер. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити війська в Україну. За його словами, наразі є можливість зробити основні засади для тривалого миру.

Про це Кір Стармер сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Стармер зазначив, якщо йдеться про тривалий мир, то Україна повинна бути за столом перемовин.

"І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами", — наголосив він.

За його словами, Велика Британія надає 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Нагадаємо, 24 лютого Стармер оголосив найбільші санкції проти Росії з моменту початку великої війни.

Також посадовці західних країн представили план створення миротворчої місії в Україні. Пропонується, що 30 тисяч військових з держав ЄС мають бути розміщені в ключових містах, портах та важливих об'єктах інфраструктури.