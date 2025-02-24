Войска Британии в Украине — Кир Стармер заявил о готовности

Кир Стармер. Фото: скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска в Украину. По его словам, сейчас есть возможность сделать основные принципы для длительного мира.

Об этом Кир Стармер сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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Стармер отметил, если речь идет о длительном мире, то Украина должна быть за столом переговоров.

"И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", — подчеркнул он.

По его словам, Великобритания предоставляет 4,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи.

Напомним, 24 февраля Стармер объявил крупнейшие санкции против России с момента начала большой войны.

Также чиновники западных стран представили план создания миротворческой миссии в Украине. Предлагается, что 30 тысяч военных из государств ЕС должны быть размещены в ключевых городах, портах и важных объектах инфраструктуры.