Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії з початку великої війни

Кір Стармер. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив на необхідності збільшити економічний тиск на Москву.

Про це Кір Стармер сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Стармер зазначив, що тиск необхідний, аби російський диктатор Володимир Путін був не лише готовий говорити, а й іти на поступки.

"Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни. Ми будемо тиснути на компанії і РФ, і Китаю, які мають ці військові компоненти. І сьогодні я буду ще це обговорювати на зустрічі з "Великою сімкою" і вважаю, що країни G7 мають також знизити ціни на нафту", — додав премʼєр Британії.

Нагадаємо, Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій, спрямованого проти осіб та організацій, пов'язаних з Росією.

Раніше лідер ліберальних демократів Британії Ед Дейві заявив у парламенті, що примушення України поступитися своєю територією Росії стане найбільшою зрадою європейського союзника з часів Польщі в 1945 році.