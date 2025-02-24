Три роки війни — Британія запровадить персональні санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі. Фото: РАР

Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти Росії у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нові обмеження спрямовані на те, щоб "вдарити по доходах РФ".

Про це повідомляє Reuters та Independent.

Читайте також:

Найбільший пакет санкцій проти Росії

За даними ЗМІ, Британія заборонить в'їзд особам, які підтримують Росію або зобов'язані їй своїм багатством. Нові санкції планують оголосити у третю річницю повномасштабної війни в Україні — 24 лютого.

Як повідомили у британському уряді, під обмеження також потраплять особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду. Йдеться про високопоставлених політиків, урядовців та бізнесменів.

Зазначається, що ці санкції доповнять вже чинні обмеження Британії проти російських "еліт", які підтримували воєнні зусилля російського диктатора Володимира Путіна.

"Заходи, які оголосимо сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", — сказав міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.

Він також додав, що його послання друзям Путіна дуже просте: "Вам не раді у Великій Британії".

Водночас глава британського МЗС Девід Леммі заявив, що потрібно підтримати Україну у такий важкий час та "закрутити гайки щодо путінської Росії".

"Час закрутити гайки щодо путінської Росії. Завтра я планую оголосити найбільший пакет санкцій проти РФ з перших днів війни — підриваючи їхню військову машину та зменшуючи доходи, що підживлюють вогонь руйнування в Україні", — наголосив Леммі.

Нагадаємо, 24 лютого Австралія також запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

А 19 лютого посли ЄС погодили нові санкції проти Росії. Це вже 16-й пакет з початку повномасштабного вторгнення. ЗМІ дізналися, по чому вдарять нові обмеження проти РФ.