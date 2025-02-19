Санкції проти РФ - ЄС ввели нові обмеження

Засідання Європейської Ради. Фото ілюстративне: Слово і діло

У середу, 19 лютого, представники ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що пакет ухвалять міністри закордонних справ блоку в понеділок з нагоди третьої річниці війни.

Про це пише Reuters.

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Дипломати Європейського Союзу заявили, що пакет включає обмеження для російських банків, заходи щодо посилення обмеження цін на нафту G7, заборону на імпорт російського алюмінію та нові заборони на експорт.

Алюміній

Пакет забороняє імпорт первинного російського алюмінію. Заборона набуде чинності через рік після публікації закону в Офіційному журналі ЄС наступного тижня.

Нафта й газ

Було додано 73 судна, більшість з яких — нафтові танкери, в результаті чого загальна кількість суден досягла 152.

Заборони вводяться на:

операції з російськими портами та аеропортами, які використовуються для обходу ліміту цін на нафту;

передачі компонентів безпілотників і ракет;

обслуговування нафто- і газопереробних заводів.

Нові критерії для майбутніх санкційних списків включають власників і операторів тіньового флоту, капітанів кораблів, а також підтримку військових.

Відеоігри

Країни погодили нові обмеження на продаж ігрових консолей та інших розважальних інструментів, таких як симулятори польоту та джойстики, які можна використовувати як контролери для дронів.

Ця міра вплине на продажі консолей, зокрема Xbox від Microsoft, Switch від Nintendo та PlayStation від Sony.

Банки

ЄС посилює тиск на регіональні банки Росії через їх роль в обході санкцій. Новий пакет позбавляє 13 кредиторів доступу до глобальної мережі банківських повідомлень SWIFT і забороняє операції з трьома російськими банками.

Виробництво

Пакет спрямований на послаблення виробничих можливостей Росії шляхом введення заборони на експорт таких продуктів, як хром і хімічні прекурсори, які є речовинами, що використовуються для виробництва інших хімічних речовин.

П'ятдесят три нові організації будуть додані до заборони на операції, пов'язані з продажем товарів високого пріоритету в Росію.

Сорок вісім фізичних та 35 організацій буде додано до загального списку санкцій, який включає заморожування активів і заборону на поїздки до ЄС.

Ліцензії на мовлення восьми російських ЗМІ будуть призупинені.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Це вже 16-й з початку повномасштабного вторгнення.

Також спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслив необхідність введення обмежень, які матимуть значний вплив на економіку РФ.