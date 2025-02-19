Санкции против РФ - ЕС ввели новые ограничения

Заседание Европейского Совета. Фото иллюстративное: Слово и дело

В среду, 19 февраля, представители ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Ожидается, что пакет примут министры иностранных дел блока в понедельник в честь третьей годовщины войны.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

ЕС ввели санкции против теневого флота РФ

Дипломаты Европейского Союза заявили, что пакет включает ограничения для российских банков, меры по усилению ограничения цен на нефть G7, запрет на импорт российского алюминия и новые запреты на экспорт.

Алюминий

Пакет запрещает импорт первичного российского алюминия. Запрет вступит в силу через год после публикации закона в Официальном журнале ЕС на следующей неделе.

Нефть и газ

Было добавлено 73 судна, большинство из которых — нефтяные танкеры, в результате чего общее количество судов достигло 152.

Запреты вводятся на:

операции с российскими портами и аэропортами, которые используются для обхода лимита цен на нефть;

передачи компонентов беспилотников и ракет;

обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Новые критерии для будущих санкционных списков включают владельцев и операторов теневого флота, капитанов кораблей, а также поддержку военных.

Видеоигры

Страны согласовали новые ограничения на продажу игровых консолей и других развлекательных инструментов, таких как симуляторы полета и джойстики, которые можно использовать как контроллеры для дронов.

Эта мера повлияет на продажи консолей, в частности Xbox от Microsoft, Switch от Nintendo и PlayStation от Sony.

Банки

ЕС усиливает давление на региональные банки России из-за их роли в обходе санкций. Новый пакет лишает 13 кредиторов доступа к глобальной сети банковских сообщений SWIFT и запрещает операции с тремя российскими банками.

Производство

Пакет направлен на ослабление производственных возможностей России путем введения запрета на экспорт таких продуктов, как хром и химические прекурсоры, которые являются веществами, используемыми для производства других химических веществ.

Пятьдесят три новые организации будут добавлены к запрету на операции, связанные с продажей товаров высокого приоритета в Россию.

Сорок восемь физических и 35 организаций будут добавлены в общий санкционный список, который включает замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

Лицензии на вещание восьми российских СМИ будут приостановлены.

Напомним, что недавно стало известно, что послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России. Это уже 16-й с начала полномасштабного вторжения.

Также специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул необходимость введения ограничений, которые будут иметь значительное влияние на экономику РФ.