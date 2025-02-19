Санкции против РФ - ЕС ввели новые ограничения

СМИ узнали, по чему ударят новые санкции ЕС против РФ
В среду, 19 февраля, представители ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Ожидается, что пакет примут министры иностранных дел блока в понедельник в честь третьей годовщины войны.
Об этом пишет Reuters.
ЕС ввели санкции против теневого флота РФ
Дипломаты Европейского Союза заявили, что пакет включает ограничения для российских банков, меры по усилению ограничения цен на нефть G7, запрет на импорт российского алюминия и новые запреты на экспорт.
Алюминий
Пакет запрещает импорт первичного российского алюминия. Запрет вступит в силу через год после публикации закона в Официальном журнале ЕС на следующей неделе.
Нефть и газ
Было добавлено 73 судна, большинство из которых — нефтяные танкеры, в результате чего общее количество судов достигло 152.
Запреты вводятся на:
- операции с российскими портами и аэропортами, которые используются для обхода лимита цен на нефть;
- передачи компонентов беспилотников и ракет;
- обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.
Новые критерии для будущих санкционных списков включают владельцев и операторов теневого флота, капитанов кораблей, а также поддержку военных.
Видеоигры
Страны согласовали новые ограничения на продажу игровых консолей и других развлекательных инструментов, таких как симуляторы полета и джойстики, которые можно использовать как контроллеры для дронов.
Эта мера повлияет на продажи консолей, в частности Xbox от Microsoft, Switch от Nintendo и PlayStation от Sony.
Банки
ЕС усиливает давление на региональные банки России из-за их роли в обходе санкций. Новый пакет лишает 13 кредиторов доступа к глобальной сети банковских сообщений SWIFT и запрещает операции с тремя российскими банками.
Производство
Пакет направлен на ослабление производственных возможностей России путем введения запрета на экспорт таких продуктов, как хром и химические прекурсоры, которые являются веществами, используемыми для производства других химических веществ.
Пятьдесят три новые организации будут добавлены к запрету на операции, связанные с продажей товаров высокого приоритета в Россию.
Сорок восемь физических и 35 организаций будут добавлены в общий санкционный список, который включает замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.
Лицензии на вещание восьми российских СМИ будут приостановлены.
Напомним, что недавно стало известно, что послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России. Это уже 16-й с начала полномасштабного вторжения.
Также специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул необходимость введения ограничений, которые будут иметь значительное влияние на экономику РФ.
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