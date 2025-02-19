ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти Росії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Це вже 16-й з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у соцмережі X у середу, 19 лютого.

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Нові санкції проти Росії

"Посли ЄС щойно погодили новий 16-й пакет санкцій проти Росії з часу повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому", — зазначив Юзвяк.

Допис Юзвяка. Фото: скриншот

Реакція України

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що новий 16-й пакет санкції проти Росії — це добре. За його словами, необхідно також готувати 17-й.

"Вважаю, що санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше. Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями Росії", — додав він.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, країни G7 посилять санкції проти Росії, якщо Кремль не продемонструє серйозності у переговорах щодо завершення війни.

Також спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслив необхідність введення обмежень, які матимуть значний вплив на економіку РФ.