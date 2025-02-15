Країни G7 посилять санкції, якщо РФ не зробить зусиль для припинення війни

Засідання країн G7. Фото: AP

Країни G7 посилять санкції проти Росії, якщо Кремль не буде сумлінно вести переговори щодо завершення війни. Вони підтвердили непохитну підтримку України.

Про це йдеться в заяві країн G7 після зустрічі міністрів закордонних справ у Мюнхені у суботу, 15 лютого.

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На конференції в Мюнхені відбулися переговори G7 за участю глави МЗС України Андрія Сибіги, в результаті яких було ухвалено спільне рішення.

"Будь-які нові, додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі", — йдеться у заяві.

Члени G7 підтвердили свою беззаперечну підтримку України у захисті її суверенітету, свободи, незалежності та територіальної цілісності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може повернутися до G7 лише після виведення своїх військ з України.

Також спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог висловив думку, що санкції проти Росії мають бути такими, які суттєво впливають на економіку країни.