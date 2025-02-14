Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Бербок прокоментувала ідею Трампа щодо повернення Росії до G7 arrow

Бербок прокоментувала ідею Трампа щодо повернення Росії до G7

14 лютого 2025 19:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Повернення Росії до G7 — Бербок відкинула ідею Трампа
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Global Look Press
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Після вторгнення в Україну нормальної співпраці з Росією бути не може. Тиск на Кремль має продовжуватися.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі кореспондентці Новини.LIVE у п'ятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Німеччина не підтримує повернення Росії до G7

Бербок підкреслила, що партнери з G7 останні три роки дотримуються чіткої позиції щодо неможливості повернення Росії до клубу найбільших економік світу.

"Як партнери з G7 ми чітко заявляли останні три роки, що нормальної співпраці з путінською Росією бути не може. Якщо всі повернуться до миру і політика агресії зміниться, тоді, звісно, ми зможемо відновити співпрацю в різних сферах. Це була відома позиція, і тому вона така важлива", — сказала вона.

Голова німецького МЗС додала, що будь-який шлях до миру дозволить Європі та всьому світу "зітхнути з полегшенням", але тиск на Кремль має тривати.

"Якщо зараз є шлях до миру, то весь світ, особливо Європа, зітхне з полегшенням. За останню добу ми почули дуже різні тони з різних розмов. Тому для нас, європейців і країн G7, на цій Мюнхенській конференції з безпеки важливо, щоб перші кроки були зроблені. І має бути ясно, що тиск на Росію, яка безпричинно розв'язала цю війну, має продовжуватися", — підсумувала Бербок.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до G7. Також глава Білого дому сказав, що Україну чекає політична перестановка

США Німеччина Дональд Трамп G7 Анналена Бербок Росія Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама