Повернення Росії до G7 — Бербок відкинула ідею Трампа

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Global Look Press

Після вторгнення в Україну нормальної співпраці з Росією бути не може. Тиск на Кремль має продовжуватися.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі кореспондентці Новини.LIVE у п'ятницю, 14 лютого.

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Бербок підкреслила, що партнери з G7 останні три роки дотримуються чіткої позиції щодо неможливості повернення Росії до клубу найбільших економік світу.

"Як партнери з G7 ми чітко заявляли останні три роки, що нормальної співпраці з путінською Росією бути не може. Якщо всі повернуться до миру і політика агресії зміниться, тоді, звісно, ми зможемо відновити співпрацю в різних сферах. Це була відома позиція, і тому вона така важлива", — сказала вона.

Голова німецького МЗС додала, що будь-який шлях до миру дозволить Європі та всьому світу "зітхнути з полегшенням", але тиск на Кремль має тривати.

"Якщо зараз є шлях до миру, то весь світ, особливо Європа, зітхне з полегшенням. За останню добу ми почули дуже різні тони з різних розмов. Тому для нас, європейців і країн G7, на цій Мюнхенській конференції з безпеки важливо, щоб перші кроки були зроблені. І має бути ясно, що тиск на Росію, яка безпричинно розв'язала цю війну, має продовжуватися", — підсумувала Бербок.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до G7. Також глава Білого дому сказав, що Україну чекає політична перестановка.