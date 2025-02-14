Возвращение России в G7 — Бербок отвергла идею Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Global Look Press

После вторжения в Украину нормального сотрудничества с Россией быть не может. Давление на Кремль должно продолжаться.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии корреспонденту Новини.LIVE в пятницу, 14 февраля.

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Бербок подчеркнула, что партнеры по G7 последние три года придерживаются четкой позиции о невозможности возвращения России в клуб крупнейших экономик мира.

"Как партнеры по G7 мы четко заявляли последние три года, что нормального сотрудничества с путинской Россией быть не может. Если все вернутся к миру и политика агрессии изменится, тогда, конечно, мы сможем возобновить сотрудничество в различных сферах. Это была известная позиция, и поэтому она так важна", — сказала она.

Глава немецкого МИД добавила, что любой путь к миру позволит Европе и всему миру "вздохнуть с облегчением", но давление на Кремль должно продолжаться.

"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир, особенно Европа, вздохнет с облегчением. За последние сутки мы услышали очень разные тона из разных разговоров. Поэтому для нас, европейцев и стран G7, на этой мюнхенской конференции по безопасности важно, чтобы первые шаги были сделаны. И должно быть ясно, что давление на Россию, которая беспричинно развязала эту войну, должно продолжаться", — подытожила Бербок.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7. Также глава Белого дома сказал, что Украину ждет политическая перестановка.