Вибори в Україні — Трамп зробив чергову заяву

Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка. Він наголосив на необхідності виборів.
Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті.
Що заявив Трамп
Трамп висловився щодо можливих територіальних поступок заради припинення війни, зазначивши, що Зеленському доведеться ухвалювати необхідні рішення.
"Його рейтинг, м'яко кажучи, не надто високий", — зазначив Трамп про Зеленського.
У лідера США запитали, чи залишиться Президент України за столом переговорів.
"Поки він там", — відповів він.
Однак Трамп нагадав про необхідність виборів в Україні.
Нагадаємо, Трамп зазначив, що в Україні мають відбутися вибори, але не вказав конкретних термінів.
Також Зеленський прокоментував проведення виборів під час війни, заявивши, що це є небезпечним через російську агресію.
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