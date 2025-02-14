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Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка

14 лютого 2025 17:47
Аркадій Пастула - Редактор
Вибори в Україні — Трамп зробив чергову заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка. Він наголосив на необхідності виборів.

Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті.

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Що заявив Трамп

Трамп висловився щодо можливих територіальних поступок заради припинення війни, зазначивши, що Зеленському доведеться ухвалювати необхідні рішення.

"Його рейтинг, м'яко кажучи, не надто високий", — зазначив Трамп про Зеленського.

У лідера США запитали, чи залишиться Президент України за столом переговорів. 

"Поки він там", — відповів він.

Однак Трамп нагадав про необхідність виборів в Україні.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що в Україні мають відбутися вибори, але не вказав конкретних термінів.

Також Зеленський прокоментував проведення виборів під час війни, заявивши, що це є небезпечним через російську агресію.

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