Зеленський висловився про вибори в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловився про проведення виборів в умовах війни. За його словами, це небезпечно через російську повномасштабну агресію.

Про це український лідер сказав в інтервʼю The Economist у середу, 12 лютого.

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Зеленський зазначив, що країна подумає про вибори, коли це можна буде зробити. За його словами, наразі це точно не в центрі уваги.

"Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому...Нам треба зупинити війну, покласти їй кінець і повернути безпечне життя нашому народові. А потім вибори", — сказав глава держави.

Крім того, проведення виборів в умовах воєнного стану незаконно. Однак на першому місці — безпека українців.

"Як голосуватимуть люди? Слухайте, всі кажуть, як голосуватимуть люди на окупованих територіях? Почнемо з простого питання. Як голосуватимуть люди у Харкові? Просто місто Харків живе щодня, сьогодні, під керованими авіабомбами, під обстрілами, ракетами тощо", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що більшість виборчих дільниць в Україні знаходились у школах, по яких влучали російські ракети. Він також відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню.

"Не буде ніякого припинення вогню заради припинення вогню. Припинення вогню може бути частиною закінчення гарячої фази війни. І тоді треба розуміти, які гарантії безпеки. Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати за два місяці. Ні, це неможливо. І тому, коли гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, мабуть. Я не знаю, я думаю", — додав Зеленський.

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив, що зараз партнери не фінансують витрати на вибори в Україні, оскільки їх не проводять.

Також народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що під час війни обговорювати вибори в Україні недоцільно, оскільки першочергово важливо забезпечити можливість голосувати та балотуватися для військових.