Зеленский высказался о выборах в Украине во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о проведении выборов в условиях войны. По его словам, это опасно из-за российской полномасштабной агрессии.

Об этом украинский лидер сказал в интервью The Economist в среду, 12 февраля.

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Зеленский отметил, что страна подумает о выборах, когда это можно будет сделать. По его словам, сейчас это точно не в центре внимания.

"Не потому, что кто-то за или против. Дело не в этом... Нам надо остановить войну, положить ей конец и вернуть безопасную жизнь нашему народу. А потом выборы", — сказал глава государства.

Кроме того, проведение выборов в условиях военного положения незаконно. Однако на первом месте — безопасность украинцев.

"Как будут голосовать люди? Слушайте, все говорят, как будут голосовать люди на оккупированных территориях? Начнем с простого вопроса. Как будут голосовать люди в Харькове? Просто город Харьков живет каждый день, сегодня, под управляемыми авиабомбами, под обстрелами, ракетами и так далее", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что большинство избирательных участков в Украине находились в школах, по которым попадали российские ракеты. Он также отверг предложение о временном прекращении огня.

"Не будет никакого прекращения огня ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда надо понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. И поэтому, когда горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, видимо. Я не знаю, я думаю", — добавил Зеленский.

Напомним, первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко заявил, что сейчас партнеры не финансируют расходы на выборы в Украине, поскольку их не проводят.

Также народный депутат Елена Шуляк отметила, что во время войны обсуждать выборы в Украине нецелесообразно, поскольку в первую очередь важно обеспечить возможность голосовать и баллотироваться для военных.