Вибори в Україні — Шуляк пояснила, чому не варто цього робити зараз

Народна депутатка Олена Шуляк під час виступу на форумі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під час війни говорити про вибори в Україні не варто. Насамперед це пов'язано з тим, що військові повинні мати можливість голосувати та балотуватися самим.

Про це заявила народна депутатка Олена Шуляк на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" у вівторок, 11 лютого.

Читайте також:

Шуляк висловилася про вибори під час війни

Як зазначила народна депутатка, вона вважає недоречними розмови про проведення виборів зараз. Шуляк заявила, що провести вибори під час війни не можна передусім через військових.

"Звичайно, кожен військовий, який захоче, має реалізувати своє право не просто обирати, а й бути обраним. І тут наша, як всього суспільства, повинна бути підтримка всім тим, хто захоче балотуватися і пробувати себе не тільки у виборах народних депутатів, а й на рівні місцевих депутатів. Можливо, багато хто захоче приєднатись до різних ланок державного управління", — заявила Шуляк.

Нагадаємо, очільник Києва Віталій Кличко також висловився на форумі про вибори. Він заявив, що політичні виборчі процеси в Україні вже відбуваються, але зараз варто думати про закінчення війни.

Також Олена Шуляк під час форуму розповіла про три пріоритети, які стоятимуть перед Україною після завершення війни. Йдеться про відбудову, переселенців та євроінтеграцію.