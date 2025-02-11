Пріоритети України після війни — нардепка Шуляк назвала три пункти

Народна депутатка Олена Шуляк під час виступу на форумі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна зараз має основне завдання — перемогти у війні. Проте вже визначено кілька основних принципів, які будуть важливими одразу після завершення бойових дій.

Про це заявила народна депутатка Олена Шуляк на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" у вівторок, 11 лютого.

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Пріоритети України після закінчення війни

Як зазначила Шуляк, після того, як українці здолають російського ворога, держава матиме певні першочергові завдання. Йдеться про три основні пріоритети:

повоєнне відновлення — потрібно не просто відбудовувати зруйноване, а й повертати місцеве самоврядування і робити це з урахуванням безпекових викликів. Крім того, йдеться і про фізичну відбудову, і для цього потрібно буде залучати міжнародних партнерів;

повернення українців додому — сьогодні Україна зіткнулася з великою демографічною кризою. Потрібно розробити план повернення українців з-за кордону, а також розв'язати проблеми внутрішньо переміщених осіб;

євроінтеграція — окрім ухвалення відповідних законів необхідно розв'язати фізичні, технологічні, інфраструктурні проблеми для того, щоб Україна стала частиною Євросоюзу.

"Станом на сьогодні (В пріоритеті. — Ред.) звичайно війна, перемога, підтримка ЗСУ та єдність, про яку сьогодні чули різні думки, але все одно вона потрібна для того, щоб перемогти найстрашнішого ворога в житті нашої держави", — зазначила Шуляк.

Нагадаємо, на форумі також виступив мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що пріоритетом для України залишається досягнення миру. Крім того, очільник столиці наголосив на важливості реформ.

Сергій Притула раніше висловлювався про те, як повернути українців, які виїхали за кордон під час війни. На його думку, нове Міністерство Єдності навряд чи зможе розв'язати цю проблему.