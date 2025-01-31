На думку Притули, Мінєдності не зможе повернути українців, поки тут є небезпека та відсутні робочі місця

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Фото: Скриншот

Міністерство Єдності, яке було створено за наказом президента Володимира Зеленського навряд чи зможе розв'язувати проблему повернення українців з-за кордону. Крім того, виникає питання: а куди повертатись мешканцям Бахмуту, Попасної чи Соледару.

Про це в інтерв'ю Суспільному Чернігів заявив волонтер та громадський діяч Сергій Притула.

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На думку Сергія, жодне міністерство не допоможе, поки українці не будуть бачити базові засади так званої "піраміди Маслоу" (термін психолога Абрахама Маслоу, який визначає основні потреби людини). Українці повернуться і без міністерств, коли будуть себе відчувати в Україні безпечно, та буде виправдано запит на справедливість і коли буде гідно оплачувана робота.

"Ось три кити, на яких це все буде базуватися: щоб у людини з'явилося бажання повернутися. Але й інше питання: куди мають повернутися люди з Попасної, які виїхали за кордон? Куди мають повернутися люди з Сєверодонецька, які виїхали за кордон. Куди мають повернутися люди з Бахмута, Соледара, Вугледара, Торецька і Покровська?", — каже Притула.

Волонтер вважає, що виплата по 1000 гривень кожному українцю від держави була марною розтратою грошей. За ці гроші, а їх витратили близько 12 мільярдів гривень, краще було б побудувати не тимчасове, а постійне житло внутрішньопереміщеним особам, хоча б багатодітним.

"Коли ти хочеш щось зробити, то у тебе на горизонті великими літерами має бути написане: "Щоб що?". Якщо Міністерство Єдності було створене для того, щоб повернути українців з-за кордону в Україну, то в мене для усіх є маленька новина: українці не повернуться, тому що з'явилося нове Міністерство, яке покликано їх повернути", — зазначає Притула.

Нагадаємо, у Чехії можуть незабаром з'явитися центри повернення українських біженців додому.

На початку місяця президент Володимир Зеленський пояснив, чому, на його думку, українці повертатимуться з-за кордону.