Зеленський пояснив, як повертатимуть українців після війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення українців з-за кордону. За його словами, більшість захочуть додому після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону.

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Повернення українців

"Як тільки закінчиться та чи інша стадія цієї війни, повністю війна або гаряча стадія або ракети не будуть літати — я впевнений, що велика частина людей почне повертатися", — сказав Зеленський.

Також він зауважив, що якщо не буде воєнного стану, це значить що відповідно Україна буде витрачати гроші передусім на відновлення держави. Тому люди повернуться додому за роботою.

"Існують окремі напрацьовані програми, для яких необхідний мирний час. Мені здається, що в цілому відбудова України буде триматися на великій кількості робочих місць, я думаю передусім це будуть українці", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найважливішими досягненнями ЗСУ у 2024 році є зрив операцій ворога щодо захоплення нових міст.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.