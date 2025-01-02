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Зеленский назвал причину, почему беженцы вернутся в Украину

2 января 2025 23:30
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский объяснил, как будут возвращать украинцев после войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно возвращения украинцев из-за границы. По его словам, большинство захотят домой после завершения войны.

Об этом он сказал в интервью для телемарафона.

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Возвращение украинцев

"Как только закончится та или иная стадия этой войны, полностью война или горячая стадия или ракеты не будут летать — я уверен, что большая часть людей начнет возвращаться", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что если не будет военного положения, это значит что соответственно Украина будет тратить деньги прежде всего на восстановление государства. Поэтому люди вернутся домой за работой.

"Существуют отдельные наработанные программы, для которых необходимо мирное время. Мне кажется, что в целом восстановление Украины будет держаться на большом количестве рабочих мест, я думаю прежде всего это будут украинцы", — добавил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что важнейшими достижениями ВСУ в 2024 году является срыв операций врага по захвату новых городов.

Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.

Владимир Зеленский работа украинцы беженцы война в Украине

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