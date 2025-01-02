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Зеленський назвав вирішальною роль Трампа у війні в Україні

2 січня 2025 22:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський вважає, що Трамп здатний зупинити Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий очільник Білого дому здатний зупинити війну.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для телемарафону.

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"Трамп може бути вирішальним. Я думаю для нас це найголовніше, що його якості вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні, він може дійсно зупинити Путіна", — сказав він.

Президент уточнив, що справедливіше сказати: "допомогти нам зупинити Путіна". Він зауважив, що мав кілька розмов з Трампом, з яких зробив висновок, що майбутній очільник Білого дому сильний і непередбачуваний.

"Я б хотів, аби це стосувалося насамперед Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Нам потрібна його впевненість в перемозі України і знайти ці важелі впливу. Поки що у мене немає жодного негативного від нашого спілкування", — додав Зеленський.

Раніше радник Офісу Президента Михайло Подоляк назвав обіцянки Трампа щодо закінчення війни в Україні "не більше, ніж ілюзією", як і саму ідею переговорів. 

А сенатор-демократ Пол Штраус в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чого варто очікувати від зміни влади в США.

Володимир Зеленський США ЗСУ Дональд Трамп війна в Україні фронт

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