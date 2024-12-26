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Що принесе Україні зміна влади в США — ексклюзив від сенатора

26 грудня 2024 21:51
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Сенатор-демократ повідомив, що республіканці не будуть підтримувати Україну
Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук із сенатором Полом Строссом. Фото: Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У Сполучених Штатах сенатор-демократ Пол Стросс від округу Колумбія розповів, чого варто очікувати від зміни влади в його країні. Він висловив переконання, що республіканці не будуть підтримувати Україну так активно, як демократи.

Про це Стросс повідомив в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук у четвер, 26 грудня.

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"Я думаю, що республіканці не будуть підтримувати Україну так, як це робили демократи та республіканці у попередньому складі Конгресу. Наприклад, є такі люди, як Мітт Ромні — принциповий республіканець із штату Юта та сильний прихильник свободи для України, але він залишає Сенат", — зазначив Стросс.

Також є інші сенатори, які йдуть. Таким чином, вплив Дональда Трампа на Республіканську партію здається майже абсолютним. Стросс додав, що українцям варто готуватися до активної роботи із адвокації військової та гуманітарної допомоги. 

"Якими б ефективними та переконливими вони не намагалися бути, я хочу застерегти, що дуже різна філософія буде керувати США, і це не буде добре для українців, які хочуть демократичного уряду та тісніших зв’язків з Європою", — пояснив сенатор.

Політик зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів піде в іншому напряму, тож Україні необхідно прийняти виклики цієї ситуації.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск наразі не має дійсно робочих політичних важелів. Однак він все ж має вплив на новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Також американський політик хоче запобігти Третій світовій війні.

Дональд Трамп Україна політики Республіканська партія Демократична партія

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